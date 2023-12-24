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Российский чемпион Европы по боксу погиб в день похорон матери

Российский боксер Родионов врезался в отбойник и погиб в день похорон матери

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Альберт Родионов/VK

Российский боксер Альберт Родионов погиб, врезавшись на автомобиле в отбойник в день похорон своей матери. Об этом сообщает РИА Новости.

«Альберт Родионов ночью влетел в отбойник. В тот день он похоронил свою мать, ночью разбился», — цитирует представителя семьи издание.

23 декабря генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко сообщила в своем Telegram-канале, что Родионов погиб в ДТП в Краснодарском крае. У 25-летнего боксера остались жена и дочь. В Федерации заявили, что возьмут на себя все расходы и помогут семье Родионова.

Родионов начал заниматься боксом в девятилетнем возрасте. В 14 лет боксер попал в сборную России. Родионов является трехкратным победителем первенства России и один раз выиграл первенство Европы. Он выступал на турнирах таких промоушенов, как Hardcore Fighting.

Ранее стала известна причина смерти 14-летнего боксера в Первоуральске.

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