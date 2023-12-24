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Гол российского нападающего помог «Колорадо» обыграть «Аризону» в НХЛ

Шайба Ничушкина принесла «Колорадо» победу над «Аризоной»

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Jerome Miron-USA TODAY Sports/Reuters

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо Эвеланш» на своем льду обыграл «Аризону Койотс» со счетом 4:1.

За первые два периода хозяева забросили в ворота соперника четыре безответных шайбы. На 9-й минуте встречи счет открыл Боуэн Байрэм. В начале второго периода российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин увеличил преимущество. Затем в течение шести минут Джош Мэнсон и Фредрик Олофссон сделали счет разгромным.

За четыре минуты до окончания матча Александр Керфут отыграл одну шайбу, реализовав большинство.

Ничушкин в текущем сезоне НХЛ провел 32 матча, отметившись 16 заброшенными шайбами и 17 результативными передачами. Лидером команды по системе гол + пас является Натан Маккиннон, у которого 18+36. Вторым идет Микко Рантанен (17+25). Ничушкин — третий.

В прошлом сезоне россиянин сыграл всего в двух играх плей-офф НХЛ. В клубе объяснили его отсутствие причинами личного характера. Журналисты также писали о том, что с Ничушкиным произошел некий инцидент, связанный с алкоголем.

Ранее Овечкин поднялся на три позиции по сыгранным матчам в НХЛ.

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