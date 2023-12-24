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Боксер Уайлдер потерпел третье поражение в четырех последних поединках

Экс-чемпион WBC Уайлдер потерпел третье поражение в четырех последних поединках

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Sarah Stier/USA TODAY Sports

Бывший чемпион Всемирного боксерского совета (WBC) американец Деонтей Уайлдер проиграл Джозефу Паркеру из Новой Зеландии в поединке, который прошел в саудовском Эр-Рияде.

Бой прошел все 12 раундов. Паркеру отдали победу единогласным решением судей. Уайлдер проиграл в трех из четырех последних поединков.

Также на турнире в Эр-Рияде россиянин Дмитрий Бивол одолел британца Линдона Артура в поединке за звание чемпиона мира Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

В марте 2023 года менеджер боксера Деонтея Уайлдера Шелли Финкель рассказал, что его клиент согласится на бой с Александром Усиком, если бой украинца с Тайсоном Фьюри сорвется.

«Если поединок с Александром Усиком станет доступен, Деонтей Уайлдер мгновенно согласится на него», — сказал Финкель.

Усик и Фьюри должны встретиться 17 февраля 2024 года.

Ранее российский боец назвал Конора Макгрегора лучшим боксером в истории Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

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