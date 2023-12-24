Промоутер Хирн заявил, что россиянин Бивол готов драться за все пояса

Промоутер Эдди Хирн прокомментировал победу Дмитрия Бивола на Линдоном Артуром, заявив, что россиянин готов драться за все чемпионские пояса, передает Sport24.

»Дмитрий не выходил на ринг 13 месяцев, и он провел отличный бой. Он готов драться за все пояса, он один из лучших в мире. Дмитрий нацелен на бой с объединением поясов», — сказал Хирн.

Российский спортсмен выиграл единогласным решением судей. На протяжении всего поединка Бивол владел большим преимуществом.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Бивол дебютировал в профессиональном боксе в 2014 году. Боксер остается непобежденным, за свою карьеру он одержал 22 победs в 22 боях (11 нокаутом). В 2013 году он выиграл Всемирные игры боевых искусств, а также стал вторым на Универсиаде.

Артур провел на профессиональном ринге 25 поединков. Он сумел одержать в них 23 победы. Два боя закончились поражением британца.

Ранее американский блогер вызвал на бой Федора Емельяненко.