Мама Костомарова объяснила, почему не плакала, когда тот был в больнице

Валентина Костомарова, мама олимпийского чемпиона Романа Костомарова, призналась, что лишь дома могла плакать после того, как ее сын попал в больницу.

«Что я чувствовала, когда сын долгое время был в реанимации? Боль, дома могла плакать, рыдать в подушку, просыпаться ночью. Я в тот момент, когда он попал в реанимацию, не была с ним, была позже, после дня рождения в феврале.

Когда я пришла, меня немного тряхануло. После этого мне налили выпить какой-то водички, и мне стало хорошо. Я не плакала. Буду плакать, а он смотреть, как мама плачет? Это позор мне. Ему ведь больно будет, скрепя зубами, но не плакала», — сказала Валентина Костомарова в эфире Первого канала.

В начале января 2023 года Роман Костомаров был госпитализирован после новогодних выступлений в шоу на открытом воздухе. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Затем он проходил лечение в Коммунарке. Ему ампутировали части рук и ног.

В начале июля 2023 фигуриста выписали из больницы. 26 июня Костомаров опубликовал видео, на котором он тренируется с протезами на ногах.

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