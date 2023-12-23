Российский боец MMA избил девушку в Таиланде

Трехкратный победитель Дагестана по кикбоксингу Магомед Нуров нанес телесные повреждения женщине из Казахстана. Об этом сообщает общественный фонд «НеМолчи.kz».

Проживающая на Пхукете гражданка Казахстана обратилась в фонд и рассказала, что ее домогался и после избил дагестанский боец.

«Он не давал мне пройти. Попросив его уйти, я не получила реакции. Он начал оскорблять меня и угрожать. Затем он дважды ударил меня по лицу. Я пыталась от него уйти, но, отвернувшись, получила еще один удар. Он кричал, что оторвет мне руки и ноги. Я подала заявление в полицию и обратилась в Посольство Казахстана», — сообщила девушка.

Отмечается, что после того, как девушка вернулась домой, Нуров продолжал ей угрожать в социальных сетях.

Нуров является мастером спорта по кикбоксингу и ММА, трехкратным чемпионом Дагестана по К-1, чемпионом Москвы по ММА (2014 год). Он подписал контракт с Fight Nights на 6 боев летом 2023 года.

Ранее директор футбольного клуба избил детского тренера.