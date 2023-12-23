Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Олимпийский чемпион объяснил, почему футболисты получают больше гимнастов

Гимнаст Белявский заявил, что его не огорчают высокие зарплаты футболистов

close
100%
РИА Новости

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский заявил, что его не огорчают более высокие зарплаты футболистов. Своим мнением он поделился со Sport24.

«В футболе бизнес. Пускай все зарабатывают. Тем более, у них частные клубы. Они сколько хотят, им столько и платят. А мы — государственная система. Обиды нет. Конечно, я не против столько зарабатывать, буду только за. Но у меня нет ни зависти, ни огорчения.

Хотел бы я, чтобы уравняли зарплаты? В гимнаcтике в году два оcновных cтарта: Кубок Роccии и чемпионат. В футболе — 30 туров. Еcли бы наc транcлировали 30 раз, говорили о наc, делали ту же cамую рекламу, как в футболе. Там большие деньги — это понятно. У наc, к cожалению, вот такая cитуация», — заявил спортсмен.

31-летний Белявскому на Олимпийских играх — 2020 в Токио завоевал золото командного турнира с Артуром Далалояном, Никитой Нагорным и Денисом Аблязиным. Также Белявский является серебряным и бронзовым призером Игр-2016, чемпионом мира 2019 года, семикратным чемпионом Европы.

Ранее гимнастка Мельникова рассказала об обиде из-за зарплат футболистов.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами