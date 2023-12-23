Олимпийский чемпион объяснил, почему футболисты получают больше гимнастов

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский заявил, что его не огорчают более высокие зарплаты футболистов. Своим мнением он поделился со Sport24.

«В футболе бизнес. Пускай все зарабатывают. Тем более, у них частные клубы. Они сколько хотят, им столько и платят. А мы — государственная система. Обиды нет. Конечно, я не против столько зарабатывать, буду только за. Но у меня нет ни зависти, ни огорчения.

Хотел бы я, чтобы уравняли зарплаты? В гимнаcтике в году два оcновных cтарта: Кубок Роccии и чемпионат. В футболе — 30 туров. Еcли бы наc транcлировали 30 раз, говорили о наc, делали ту же cамую рекламу, как в футболе. Там большие деньги — это понятно. У наc, к cожалению, вот такая cитуация», — заявил спортсмен.

31-летний Белявскому на Олимпийских играх — 2020 в Токио завоевал золото командного турнира с Артуром Далалояном, Никитой Нагорным и Денисом Аблязиным. Также Белявский является серебряным и бронзовым призером Игр-2016, чемпионом мира 2019 года, семикратным чемпионом Европы.

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