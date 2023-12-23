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Чен о словах Бестемьяновой про Тарасову: взрослым людям глупо обижаться

Экс-легкоатлетка Чен заявила, что Бестемьянова зря обижается на Тарасову

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Максим Блинов/РИА Новости

Серебряный призер чемпионата мира по легкой атлетике Иоланда Чен в комментарии Sport24 поделилась мнением о словах олимпийской чемпионки Натальи Бестемьяновой, заявившей, что легендарный тренер Татьяна Тарасова оскорбляла и унижала людей.

«Наташа столько тренировалась у Тарасовой, знает ее, которая тоже благодаря ей стала олимпийской чемпионкой и имеет сегодня все то, что имеет. Взрослым людям глупо обижаться. Она прекрасно знает, что Татьяна Анатольевна обожает тех людей, о которых высказывается. Наташа зря обижается — это совершенно лишнее», — заявила Чен.

22 декабря Татьяна Тарасова в прямом эфире Первого канала высмеяла форму фигуристки Марии Талалайкиной на чемпионате России в Челябинске.

Специалисту не понравилось выступление фигуристки в короткой программе турнира. «Не хочется никого обижать, но надо производить контрольное взвешивание перед выходом на пятитысячную публику», — заявила она.

После этого Наталья Бестемьянова назвала недопустимыми слова Татьяны Тарасовой на ТВ.

Ранее были названы фаворитки чемпионата России по фигурному катанию в произвольной программе женщин.

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