Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер подала апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Об этом сообщает «Матч ТВ».

Президент ВФХГ намерена оспорить решение апелляционного трибунала Фонда гимнастической этики (GEF) о двухлетнем отстранении. «Сроки рассмотрения апелляции в CAS неизвестны. Это последняя инстанция, где можно оспорить решение GEF», — отметила она.

В конце ноября стало известно, что апелляционный трибунал GEF оставил в силе отстранение Винер от работы на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG) в каком‑либо статусе до 5 марта 2025 года.

6 марта FIG дисквалифицировал Винер на два года из-за скандала на Олимпийских играх — 2020 в Токио, где тренер раскритиковала судейство соревнований. Кроме того, она сняла кандидатуру россиянки Натальи Кузьминой c выборов в технический комитет FIG в 2021 году.

Ранее Татьяну Тарасову обвинили в оскорблении и унижении фигуристов.