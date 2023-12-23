Тренер Гончаренко рассказала о впечатлениях от проката Валиевой на чемпионате России

Тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко похвалила Камилу Валиеву за прокат в короткой программе чемпионата России, передает ТАСС.

«Я нахожусь под большим впечатлением от проката девочек. Было достаточно много интересных, чистых программ. Камила Валиева традиционно в этом сезоне показала яркий прокат. Мне очень нравятся ее образ и программа», — сказала Гончаренко.

По итогам первого дня состязаний у женщин-одиночниц Валиева набрала 81,85 балла, что позволило ей занять первое место. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Наталья Бестемьянова двумя словами описала прокат Валиевой в короткой программе.