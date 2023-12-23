Агент Овечкина рассказал, повлияло ли давление извне на безголевую серию игрока

Глеб Чистяков, агент капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, прокомментировал первую шайбу своего клиента в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за 15 матчей, передает «Советский спорт».

«Уверен, что все хорошо продолжится. Думаю, что давление извне не повлияло на Сашу, поскольку он опытный игрок, не обращает на это внимание», — сказал Чистяков.

Овечкин отметился заброшенной шайбой в овертайме матча регулярного чемпионата НХЛ против «Коламбуса». Заброшенная шайба помогла россиянину приблизиться к рекорду канадца Уэйна Гретцки, который возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. После сегодняшнего матча на счету Овечкина стало 828 шайб за все время выступления в НХЛ. Отставание российского нападающего от Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 66 шайб. На счету канадца 894 гола в 1487 матчах.

Ранее Овечкину предрекли 14-матчевую голевую серию.