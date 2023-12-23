В «Бешикташе» рассказали, может ли Черчесов возглавить клуб

Спортивный директор «Бешикташа» Учар Фейяз подтвердил информацию о том, что российский специалист Станислав Черчесов может возглавить клуб, передает Sport24.

«Имен слишком много. Черчесов — одно из них. Мы скоро определимся», — сказал Фейяз.

Ранее издание NTVSpor сообщало, что также на пост тренера клуба претендуют Фабио Каннаваро, Славен Билич, Хорхе Сампаоли, Франк де Бур, Рууд Ван Нистелрой и Брюно Женезьо.

Черчесов начал тренировать сборную России в 2016 году. На домашнем чемпионате мира команда под его руководством смогла дойти до четвертьфинала, где уступила финалисту турнира — сборной Хорватии. Он был уволен после неудачного выступления сборной на чемпионате Европы — 2020, прошедшем летом 2021 года.

Черчесов в конце декабря 2021 года возглавил венгерский «Ференцварош». Он привел команду к победе в чемпионате и Кубке страны. В июле 2023 года он был уволен после вылета из квалификации Лиги чемпионов.

Ранее экс-игрок сборной России рассказал о страхе из-за Черчесова.