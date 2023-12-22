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Бывшая фигуристка предсказала исход произвольной программы спортивных пар на чемпионате России

Экс-фигуристка Леонова: лидеры у спортивных пар сохранят свои позиции

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Александр Вильф/РИА Новости

Знаменитая в прошлом отечественная фигуристка Алена Леонова, дважды выигравшая серебряные медали чемпионата страны и 13 раз подряд участвовавшая в этом соревновании, установив рекорд, в комментарии для «Газеты.Ru» заявила, что фаворитами в произвольной программе спортивных пар будут те дуэты, которые заняли первые места по итогам короткой программы, сохранят свои позиции.

«Жду, что все будет, плюс-минус, без изменений. Жду чистые прокаты лидеров соревнований. На самом деле мне, наверное, даже больше было бы интересно посмотреть за борьбой за пределами тройки призеров. Что будет там. Мне кажется, у нас там тоже много очень интересных пар, за которыми можно наблюдать и присмотреть себе любимчиков», — считает Леонова.

После короткой программы лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов, набравшие 83,01 балла. Следом идут Александра Бойкова с Дмитрием Козловским (78,95), Екатерина Чекмарева и Матвей Янченков (76,42), Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (75,85), а также Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (75,68).

Ранее были названы фаворитки чемпионата России по фигурному катанию в произвольной программе женщин.

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