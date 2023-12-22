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Друг Месси перешел в «Интер Майами»

«Интер Майами» объявил о переходе Луиса Суареса

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Global Look Press

Американский клуб «Интер Майами» в социальных сетях объявил о переходе уругвайского нападающего Луиса Суареса.

Контракт с 36-летним южноамериканцем заключен на годичный период с опцией продления до 2025 года. Суарес присоединился к экс-партнерам по «Барселоне» Лионелю Месси, Серхио Бускетсу и Жорди Альбу.

В 2023 году Суарес перешел в «Гремио» из «Насьоналя». Его контракт с бразильской командой был рассчитан до конца 2024 года. Ранее он также выступал за «Барселону», мадридский «Атлетико» и «Ливерпуль». Отмечалось, что в нынешнем контракте Суареса прописано, что он может досрочно завершить сотрудничество с клубом.

В декабре 2022 года Месси, выступающий сейчас за «Интер Майами», стал чемпионом мира в составе аргентинской сборной. В решающем матче южноамериканцы обыграли в серии послематчевых пенальти Францию. Месси был признан лучшим игроком турнира.

Ранее сообщалось, что «Спартак» мог лишиться главного тренера.

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