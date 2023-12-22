Рекордсменка России по фигурному катанию оценила прокат Валиевой на чемпионате России

Знаменитая российская фигуристка Алена Леонова прокомментировала для «Газеты.Ru» проходящий в Челябинске чемпионат России по фигурному катанию. Двукратный серебряный призер и рекордсмен национальных чемпионатов по числу участий подряд (13) отметила выступление не допустившей ошибок Камилы Валиевой.

«Смотрела, в принципе, и мужской турнир, но женский был последним, и он больше в памяти. Конечно очень рада за Камилу [Валиеву], она абсолютно заслуженно сейчас лидирует. Абсолютно чистый прокат. Без какой-то помарки, вообще все выполнено на высшем уровне!» — подчеркнула Леонова.

Олимпийская чемпионка Пекина в командных соревнованиях и чемпионка Европы, а также двукратный серебряный призер чемпионатов России Валиева лидирует после короткой программы, набрав 81,85 балла. Располагающаяся на второй позиции Аделия Петросян имеет 79,06 очка, а у идущей третьей Софьи Муравьевой 78,33 балла. Валиева трижды участвовала в чемпионатах страны на взрослом уровне. В сезонах-2020/21 и 2022/23 она занимала второе место, а по итогам турнира 2021/22 ее победный результат был аннулирован из-за положительной допинг-пробы. Разбирательство по этому делу до сих пор продолжается и дошло до Спортивного арбитражного суда в Лозанне.

Ранее стал известен чемпион России по фигурному катанию у мужчин.