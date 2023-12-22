Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Гладилин: «Спартак» ослабляет своих российских игроков

Тренер Гладилин заявил, что в «Спартак» не поедут игроки уровня Промеса

close
100%
Stupnikov Alexander/Global Look Press

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о трансферной политике красно-белых. В комментарии «Газете.Ru» он выразил недовольство возможным уходом капитана Георгия Джикии и нападающего Павла Мелешина, отметив, что приглашение на их место легионеров ослабит российский костяк команды.

«Спартаку» ничего укреплять не надо, у него очень хороший состав. Но и Джикия может уйти, и Мелешина они могут отдать. Они ослабляют своих игроков, которые прошли российскую школу, знает менталитет и что такое «Спартак». Естественно, будут брать легионеров, которые понятия не имеют о спартаковском стиле. Они приходят на время. А какого они класса? Футболисты уровня Промеса сюда не поедут. Есть игроки, которые не проходят в Европе — они могут приехать сюда, чтобы набраться опыта и снова засветиться там. Только такие и могут поехать сюда. Джикия и Мелешин уходят — значит, вместо них новый менеджер привезет легионеров. У нас игроков такого же уровня нет — а если есть, то они в «Спартак» не пойдут, а поедут в Европу», — заключил Гладилин.

В пятницу, 22 декабря, «Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора. Им стал португалец Томаш Амарал, прежде работавший в «Бенфике» старшим скаутом. Занимавший пост спортивного директора «Спартака» британец Пол Эшуорт продолжит работу в клубе в качестве технического директора.

Ранее экс-игрок «Спартака» допустил, что на назначение Амарала повлиял Абаскаль.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами