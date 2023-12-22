Гладилин: «Спартак» ослабляет своих российских игроков

Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о трансферной политике красно-белых. В комментарии «Газете.Ru» он выразил недовольство возможным уходом капитана Георгия Джикии и нападающего Павла Мелешина, отметив, что приглашение на их место легионеров ослабит российский костяк команды.

«Спартаку» ничего укреплять не надо, у него очень хороший состав. Но и Джикия может уйти, и Мелешина они могут отдать. Они ослабляют своих игроков, которые прошли российскую школу, знает менталитет и что такое «Спартак». Естественно, будут брать легионеров, которые понятия не имеют о спартаковском стиле. Они приходят на время. А какого они класса? Футболисты уровня Промеса сюда не поедут. Есть игроки, которые не проходят в Европе — они могут приехать сюда, чтобы набраться опыта и снова засветиться там. Только такие и могут поехать сюда. Джикия и Мелешин уходят — значит, вместо них новый менеджер привезет легионеров. У нас игроков такого же уровня нет — а если есть, то они в «Спартак» не пойдут, а поедут в Европу», — заключил Гладилин.

В пятницу, 22 декабря, «Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора. Им стал португалец Томаш Амарал, прежде работавший в «Бенфике» старшим скаутом. Занимавший пост спортивного директора «Спартака» британец Пол Эшуорт продолжит работу в клубе в качестве технического директора.

Ранее экс-игрок «Спартака» допустил, что на назначение Амарала повлиял Абаскаль.