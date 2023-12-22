Стал известен чемпион России по фигурному катанию у мужчин

Евгений Семененко выиграл чемпионат России по фигурному катанию — 2024 в мужской одиночной программе.

По итогам соревнований в произвольной программе, которые прошли 22 декабря в Челябинске, спортсмен набрал 193,56 балла. По сумме двух программ представитель Санкт-Петербурга набрал 294,75 балла.

Серебряную награду завоевал Владислав Дикиджи из Санкт-Петербурга — в произвольной программе он получил от судей 191,04 балла, набрав в итоге 293,74 балла. Бронзовую медаль выиграл Петр Гуменник, получивший за два соревновательных дня 292,42 балла.

В топ-10 по итогам национального первенства вошли Дмитрий Алиев, Даниил Самсонов, Макар Игнатов, Роман Савосин, Семен Соловьев, Илья Яблоков и Марк Кондратюк. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

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