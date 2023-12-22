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Советский вратарь попал в список лучших футболистов 80-х

Экс-вратарь «Спартака» Дасаев попал в список лучших футболистов 80-х

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Павел Бедняков/РИА Новости

Британский портал FourFourTwo составил список лучших футболистов 1980-х годов.

Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев занял 22-е место. На 19-й строчке расположился украинец Олег Блохин. 18-е место занял представитель Украины Игорь Беланов.

Первую строчку занял аргентинец Диего Марадона. В топ-3 также оказались француз Мишель Платини и нидерландец Марко ван Бастен.

Дасаев выступал за «Спартак» с 1978 по 1988 год. В составе красно-белых он стал двукратным чемпионом СССР. С 1988 по 1991 год Дасаев играл за испанскую «Севилью». В 1988 году Дасаев в составе сборной СССР стал финалистом чемпионата Европы. В решающем матче советские футболисты уступили Нидерландам.

Марадона в качестве футболиста выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз».

В составе национальной команды Аргентины он принял участие в 91 матче, в которых забил 34 мяча. По итогам чемпионата мира 1986 года Марадона был признан лучшим игроком турнира. На следующем мундиале форвард стал серебряным призером соревнований.

Ранее папа Римский Франциск назвал Марадону неудачником.

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