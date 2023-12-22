Головин попал в символическую сборную Лиги 1

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в символическую сборную первого круга Лиги 1 по версии издания L'Équipe.

Россиянин имеет среднюю оценку 6,13 балла после 17 туров французского чемпионата.

«Монако» после 17 туров набрал 33 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Пари Сен-Жермен» составляет семь баллов. Головин провел в текущем чемпионате 15 матчей, забив пять мячей.

Головин перебрался в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Полузащитник перешел во французский клуб за €30 млн. За такую же сумму в английский «Эвертон» был продан Никола Влашич.

«Монако» встречался с «Тулузой» в матче 17-го тура чемпионата Франции. Игра прошла на стадионе «Мунисипаль» в Тулузе и завершилась победой гостей со счетом 2:1. Головин получил красную карточку на 51-й минуте за неспортивное поведение.

В следующем туре «Монако» сыграет с «Реймсом».

Ранее Головин рассказал, с какими эмоциями он приезжает в сборную России.