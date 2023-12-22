Капризов принес «Миннесоте» победу в матче с «Монреалем»

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» принимала на своем льду «Монреаль Канадиенс» и одержала победу со счетом 4:3 в овертайме.

В первом периоде Мэтт Болди и Марко Росси сделали счет 2:0 в пользу хозяев. В первой заброшенной шайбе одним из ассистентов выступил российский нападающий Кирилл Карпизов.

Затем Дэвид Савар и Ник Судзуки сравняли счет в матче. На 49-й минуте Брок Фэйбер реализовал большинство, а Капризов снова выступил в качестве ассистента. Юрай Слафковски восстановил равновесие за четыре минуты до окончания встречи. В овертайме Капризов отметился заброшенной шайбой и принес своей команде победу.

В текущем сезоне НХЛ российский нападающий провел 31 матч, отметившись 11 заброшенными шайбами и 20 результативными передачами.

В регулярном чемпионате НХЛ прошлого сезона российский нападающий провел за «Миннесоту» 67 матчей, отметившись 40 заброшенными шайбами и сделав 35 результативных передач. Он стал пятым по результативности россиянином после Овечкина, Малкина, Панарина и Кучерова.

Ранее три очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Вегас».