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Овечкин прервал антирекордную безголевую серию в НХЛ

Овечкин отличился в матче с «Коламбусом», прервав 14-матчевую безголевую серию

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Gary A. Vasquez-USA TODAY Sports/Reuters

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» принимал на своем льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2.

В концовке первого периода Энтони Манта открыл счет, реализовав большинство. В качестве одного из ассистентов ему выступил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин. Эмиль Бемстрем сравнял счет во втором периоде. Через две минуты Манта оформил дубль и снова вывел свою команду вперед. Егор Чинахов с передачи Дмитрия Воронкова в заключительном периоде восстановил равновесие.

В овертайме Александр Овечкин принес победу своей команде. Эта шайба прервала голевую засуху россиянина, которая продлилась 14 матчей.

В текущем сезоне 38-летний Овечкин вышел на лед в 30 матчах и набрал всего 20 очков — шесть заброшенных шайб и 14 голевых передач.

Всего на счету игрока 828 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству заброшенных шайб за всю историю НХЛ, составляет 66 шайб.

Ранее комментатор Андронов заявил, что Овечкину не стоять рядом с Гретцки.

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Хоккей. НХЛ
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