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Линичук назвала причину, по которой долго не возвращалась из США

Тренер Линичук: территориальная принадлежность льда отходит на второй план

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РИА Новости

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Линичук, которая в 1990-х годах уехала в США, рассказала, почему вернулась в Россию только в этом году. По ее словам, главной причиной стала дочь, которая осталась жить в Америке.

«В Америке оставалась дочь, у которой появилась семья, собственные дети. Хотелось подольше побыть рядом с ними, почувствовать себя мамой и бабушкой, помогать в меру возможностей», — отметила фигуристка в интервью RT, добавив, что хотела также сначала закрыть кредиты и только потом думать о возвращении.

Еще одной причиной задержки в США фигуристка назвала длительные тренировки.

«Когда изо дня в день по многу часов находишься на льду, территориальная принадлежность этого льда уходит на второй план. Ты полностью погружен в работу, — рассказала она. — К тому же я почти каждый год приезжала в отпуск в Россию. Не разрывала нити. Поэтому не было никаких сложностей в том, чтобы вернуться насовсем».

Напомним, в январе стало известно о возвращении Линичук — она заявила, что хочет продолжить работу тренера в фигурном катании в родной стране, где видит много подающих надежды спортсменов.

Ранее российский тренер заявила об уничтожении «целого вида фигурного катания».

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