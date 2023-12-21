Матч против Сербии назвали серьезной проверкой для сборной России

Бывший нападающий московского «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов в интервью Legalbet заявил, что мартовский матч между Россией и Сербией станет серьезной проверкой для подопечных Валерия Карпина.

«Здорово, что мы сможем сыграть с сербами. У них очень сильная команда, они не зря напрямую квалифицировались на Евро-2024. Это уже говорит об их уровне. Наша сборная, в свою очередь, очень соскучилась по матчам с действительно сильными соперниками. Это будет большая проверка», — заявил Пименов.

Сборные Сербии и России шесть раз встречались в своей истории. Три победы на счету российской команды, одна — у балканской сборной. Еще два матча завершились вничью. Последний раз сербы и россияне встречались в ноябре 2020 года в рамках Лиги наций. Тогда разгромную победу со счетом 5:0 одержала сборная Сербии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее бывший нападающий московского «Локомотива Дмитрий Булыкин заявил, что ждет смены лидера в АПЛ.