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Булыкин заявил, что ждет смены лидера в АПЛ

Булыкин заявил, что ждет голов от матча «Ливерпуль» — «Арсенал»

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший нападающий московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью ODDS.ru заявил, что ожидает интересной игры от «Ливерпуля» и «Арсенала» в предстоящие выходные.

По его словам, обе команды показывают яркий и атакующий футбол, который понравится зрителям.

«Я не удивлен лидерством «Арсенала» в таблице, они одержали победы в четырех последних поединках. В Англии всегда высокая плотность в турнирной таблице, это на пользу зрелищности всегда идет. Команды Клоппа и Артеты всегда показывают интересный футбол, нас ждет классный матч. Лидер АПЛ еще успеет смениться», — заявил Булыкин.

Матч «Ливерпуль» — «Арсенал» пройдет в субботу, 23 декабря, на стадионе «Энфилд». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени. Перед этим матчем команда под руководством Микеля Артеты занимает первое место, имея в активе 39 очков. У мерсисайдцев 38 очков и вторая позиция в таблице.

Ранее стал известен формат европейской Суперлиги.

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