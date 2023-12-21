Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Булыкин сравнил отношение к России в Азии и Европе

Экс-футболист Булыкин: В Азии у России было бы то же самое, что в Европе

close
100%
Роман Владимиров/РИА «Новости»

Бывший нападающий сборной страны по футболу, а также российских и европейских клубов Дмитрий Булыкин, ныне являющийся политиком, в комментарии для «Газеты.Ru» отметил, что в случае перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) Российский футбольный союз (РФС) наверняка столкнулся бы с теми же проблемами, какие у него есть в данный момент в Европе в плане нежелания соперников играть с российскими сборными и клубами.

«В Азии может быть все то же самое, и будет непонятно. Пока переходить нет большого смысла. И так руководство Российского футбольного союза бьется, чтобы устраивать товарищеские матчи для нашей сборной. Чтобы она не исчезла и не потеряла игровую практику. В этом плане РФС делает все возможное, и если они что-то решат, то поверьте – они обладают большей информацией и явно не хотят сделать плохо нашему футболу», — подчеркнул Булыкин.

Исполком РФС единогласно принял решение на данный момент отказаться от перехода в АФК и остаться в системе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). При этом сборные страны и клубы РПЛ с марта 2022 года не участвуют в международных турнирах из-за отстранения со стороны ФИФА и УЕФА.

Ранее было названо главное разочарование в российском футболе в 2023 году.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами