Булыкин сравнил отношение к России в Азии и Европе

Бывший нападающий сборной страны по футболу, а также российских и европейских клубов Дмитрий Булыкин, ныне являющийся политиком, в комментарии для «Газеты.Ru» отметил, что в случае перехода в Азиатскую конфедерацию футбола (АФК) Российский футбольный союз (РФС) наверняка столкнулся бы с теми же проблемами, какие у него есть в данный момент в Европе в плане нежелания соперников играть с российскими сборными и клубами.

«В Азии может быть все то же самое, и будет непонятно. Пока переходить нет большого смысла. И так руководство Российского футбольного союза бьется, чтобы устраивать товарищеские матчи для нашей сборной. Чтобы она не исчезла и не потеряла игровую практику. В этом плане РФС делает все возможное, и если они что-то решат, то поверьте – они обладают большей информацией и явно не хотят сделать плохо нашему футболу», — подчеркнул Булыкин.

Исполком РФС единогласно принял решение на данный момент отказаться от перехода в АФК и остаться в системе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). При этом сборные страны и клубы РПЛ с марта 2022 года не участвуют в международных турнирах из-за отстранения со стороны ФИФА и УЕФА.

Ранее было названо главное разочарование в российском футболе в 2023 году.