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Стало известно будущее Карпина в сборной России

В РФС заявили, что Карпин не хотел уходить из сборной России после отстранения

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в интервью «Матч ТВ» заявил, что главный тренер сборной Валерий Карпин не высказывал намерений уходить из национальной команды в связи с отстранением от международных матчей.

По его словам, подобный вопрос ни разу не поднимался.

«Может быть, внутри него и были такие мысли, но этот вопрос никогда не обсуждался», — заявил Митрофанов.

В июле 2021 года Карпин, будучи главным тренером «Ростова», возглавил сборную России. Изначально он планировал совмещать работу в национальной команде и в «Ростове», но в начале августа он объявил, что принял решение сосредоточиться на сборной, после чего покинул клуб. После отстранения сборной России он снова стал совмещать две должности.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее экс-советник Леонида Федуна Франко Камоцци обвинил Моуриньо в нестабильности «Ромы».

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