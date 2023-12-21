Олимпийский чемпион по хоккею рассказал о своем отношении к перекрестному плей-офф в КХЛ

Капитан магнитогорского «Металлурга», чемпион и серебряный призер Олимпийских игр, а также чемпион мира Егор Яковлев в интервью «Газете.Ru» высказался о перекрестном плей-офф, который будет введен в Континентальной хоккейной лиге в сезоне-2023/24, назвав эту идею интересной и заслуживающей того, чтобы посмотреть, как она сработает.

«Считаю, это хорошая идея. Будет интересно, будет что-то новое, мне эта идея нравится. Посмотрим, что из нее получится», — отметил Яковлев.

По итогам регулярного чемпионата КХЛ в плей-офф в текущем сезоне из каждой конференции, как обычно, выйдут по восемь команд, которые получат внутри своих зон номера посева с первого по восьмой. В первом раунде соперничество будет идти внутри конференций (первая команды сыграет с восьмой, вторая – с седьмой, третья – с шестой, а четвертая – с пятой). Со второго раунда вышедшие туда клубы получат уже общий посев, а плей-офф будет перекрестным – с возможностью встретиться с командами из других конференций. Ранее в КХЛ команды Запада и Востока могли встретиться друг с другом только в финале.

Ранее Александр Овечкин выбрал между голами и победами.