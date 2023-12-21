Экс-советник Федуна обвинил Моуриньо в нестабильности «Ромы»

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента московского «Спартака» Леонида Федуна в интервью ODDS.ru заявил, что «Рома» является фаворитом матча 17-го тура чемпионата Италии против «Наполи».

По его словам, команда под руководством португальского специалиста Жозе Моуриньо проводит нестабильный сезон.

«Рома» проводит неровный и нестабильный сезон. Для них наступил сложный период игр с топ-командами, но отдам им предпочтение, несмотря на то, что «Наполи» занимает заслуженное место в таблице Серии А. На мой взгляд, если команда под руководством Жозе Моуриньо выйдет на матч в добром здравии, то будет иметь больше шансов, чем их соперники», — заявил Камоцци.

Игра между «Ромой» и «Наполи» пройдет в субботу, 23 декабря, в итальянской столице на Олимпийском стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» усилится полузащитником сборной Колумбии.