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Экс-советник Федуна обвинил Моуриньо в нестабильности «Ромы»

Экс-советник Федуна Камоцци обвинил Моуриньо в нестабильности «Ромы»

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Александр Вильф/РИА Новости

Франко Камоцци, бывший советник экс-президента московского «Спартака» Леонида Федуна в интервью ODDS.ru заявил, что «Рома» является фаворитом матча 17-го тура чемпионата Италии против «Наполи».

По его словам, команда под руководством португальского специалиста Жозе Моуриньо проводит нестабильный сезон.

«Рома» проводит неровный и нестабильный сезон. Для них наступил сложный период игр с топ-командами, но отдам им предпочтение, несмотря на то, что «Наполи» занимает заслуженное место в таблице Серии А. На мой взгляд, если команда под руководством Жозе Моуриньо выйдет на матч в добром здравии, то будет иметь больше шансов, чем их соперники», — заявил Камоцци.

Игра между «Ромой» и «Наполи» пройдет в субботу, 23 декабря, в итальянской столице на Олимпийском стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 22:45 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» усилится полузащитником сборной Колумбии.

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