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Овечкин объяснил, почему не может забить

Овечкин объяснил безголевую серию проблемами с игрой в большинстве

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Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что не придает значения собственной безголевой серии.

По его словам, рано или поздно он сможет отличиться.

«Заметно, что немного не получается игра в неравных составах. Когда не можешь отличиться, то держишь клюшку слишком крепко. Мы провели большое количество матчей без нужного числа бросков, без голевых моментов, из-за неверных решений, не двигая шайбу, не перемещаясь», — заявил Овечкин пресс-службе лиги.

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» оказался сильнее «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча прошла в столице США на «Кэпитал-Уан Арене» и завершилась победой хозяев в дополнительное время со счетом 3:2.

В составе победителей голами отметились Хендрикс Лапьер, Джоэль Эдмундсон и Дилан Строум. У гостей шайбы забросили Хадсон Фэшинг и Андерс Ли.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин опередил Джерома Игинлу в списке лучших ассистентов в истории НХЛ.

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Хоккей. НХЛ
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