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Овечкин продлил антирекордную серию

Овечкин не смог забить гол в ворота «Айлендерс» и обновил личный антирекорд

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не смог забить в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» и обновил личный антирекорд.

Игра прошла на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2 (ОТ). В составе победителей шайбы забросили Хендрикс Лапьер, Джоэль Эдмундсон и Дилан Строум. У гостей голами отличились Хадсон Фэшинг и Андерс Ли.

Овечкин записал на свой счет результативную передачу и продлил серию без заброшенных шайб до 14 матчей подряд, обновив личный антирекорд.

В текущем сезоне 38-летний Овечкин вышел на лед в 29 матчах и набрал всего 18 очков — пять голов и 13 передач.

Всего на счету игрока 827 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству голов за всю историю НХЛ, составляет 67 шайб.

«Кэпиталз» одержали вторую победу подряд, набрав 36 очков, и занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Вашингтон» сыграет 22 декабря в гостях с «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее Овечкин выбрал между голами и победами.

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