Овечкин помог «Вашингтону» победить в НХЛ

«Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на «Кэпитал Уан-Арене» в Вашингтоне и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2 (ОТ).

В составе победителей голами отметились Хендрикс Лапьер, Джоэль Эдмундсон и Дилан Строум. У гостей шайбы забросили Хадсон Фэшинг и Андерс Ли.

Российский форвард и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился результативной передачей и продлил серию без заброшенных шайб до 14 матчей подряд. Нападающий «столичных» Иван Мирошниченко дебютировал в НХЛ, проведя на площадке 10 минут.

Вратарь «Айлендерс» Семен Варламов отразил 33 броска из 36. Защитник «островитян» Александр Романов провел один силовой прием и нанес два броска в створ.

«Кэпиталз» одержали вторую победу подряд, набрав 36 очков, и занимают восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В следующем матче «Вашингтон» сыграет 22 декабря в гостях с «Коламбус Блю Джекетс».

«Айлендерс» с 39 очками занимают четвертую строчку. В ближайшей игре коллектив из Нью-Йорка 24 декабря в гостях сыграет с «Каролиной Харрикейнз».

Ранее Овечкину дали совет, как прервать безголевую серию.