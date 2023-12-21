Агент не считает отказ РФС от Азии хорошей новостью

Агент Дмитрий Селюк назвал правильным решением отказ Российского футбольного союза отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию. Своим мнением он поделился с Vprognoze.ru.

«Это и не хорошая, и не плохая новость. Это правильное решение. В Азии просто даже логистически невозможно играть, я уж не говорю о том, что некоторые азиатские команды могут отказаться играть с нашими. Южная Корея, Япония и тому подобные страны. Это невозможно просто сделать, если посчитать перелеты, визы. Это естественный момент. Не удивлен», — заявил агент.

20 декабря на заседании исполкома РФС все члены организации посчитали, что переход в Азию без гарантий от Международной федерации футбола (ФИФА) не имеет смысла.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками. На 2024 год глава РФС Александр Дюков анонсировал матч со сборной Сербии.

Ранее назвали одну из причин отказа РФС от Азии.