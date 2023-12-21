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Названа одна из причин отказа Российского футбольного союза от Азии

Экс-глава «Динамо» Аджоев назвал правильным решение РФС отказаться от Азии

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Андрей Варенков/РИА «Новости»

Бывший президент московского «Динамо» и тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поддержал решение Российского футбольного союза (РФС) отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию. Своим мнением он поделился с «Евро-Футбол.Ру».

«Думаю, что РФС правильно сделал, что принял решение не переходить в Азию. Далеко ведь ездить, какие затраты будут у команд? Если бы где-то рядом это было, а представляете, какие расстояния придется преодолевать?» — заявил Аджоев.

20 декабря на заседании исполкома РФС все члены организации посчитали, что переход в Азию без гарантий от Международной федерации футбола (ФИФА) не имеет смысла.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками. На 2024 год глава РФС Александр Дюков анонсировал матч со сборной Сербии.

Ранее в Госдуме заявили, что Европа изолировалась от российского футбола.

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