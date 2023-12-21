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Депутат Госдумы об отказе РФС от Азии: блажен, кто верует

Депутат Терюшков заявил, что Европа изолировалась от российского футбола

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Пресс-служба Романа Терюшкова

Депутат Государственной думы Роман Терюшков в комментарии «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о решении Российского футбольного союза (РФС) отказаться от перехода в Азиатскую конфедерацию.

«Блажен, кто верует, как говорится. Но мировой футбол славится бизнес-подходами, а это значит, что места фантазиям там быть не может. Европа изолировалась от российского футбола, нам тоже нужно время, чтобы переосмыслить подходы. Ходить в простаках и играть в поддавки — нам не по чину, а значит — настало время слома старых систем. Придут новые, футбольная мировая система преобразуется. Начинать всегда надо с себя», — заявил Терюшков.

20 декабря за заседании Исполкома РФС все члены организации посчитали, что переход в Азию без гарантий от Международной федерации футбола (ФИФА) не имеет смысла.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками. На 2023 год глава РФС Александр Дюков анонсировал матч со сборной Сербии.

Ранее в РФС заявили о двойных стандартах в отношении России и Израиля.

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