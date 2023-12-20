Призер Олимпиады уверен, что Косторная и Куница претендуют на бронзу чемпионата России

Серебряный призер Олимпийских игр в Пхенчхане — 2018 Александр Энберт в беседе с «Газетой.Ru» оценил шансы спортивной пары Алена Косторная / Георгий Куница завоевать медаль на чемпионате России по фигурному катанию.

«Ребята и вправду прогрессируют. Видно, что они уже лучше чувствуют друг друга, находят общий темп и свое взаимодействие в катании. Но работы впереди еще очень много.

Претендовать на бронзу чемпионата России они могут. Я думаю, что это их максимальная цель на данный сезон. Но претендовать и быть явным фаворитом на бронзу — это разные вещи. За эту медаль будут бороться огромное количество пар: наверное, четыре-пять дуэтов, если не шесть.

То, что Косторная и Куница — одни из претендентов на бронзу, я уверен. Но для них будет очень большим достижением, если это случится.

С сентября и до этапа Гран-при в Москве они явно прибавили. Думаю, что на чемпионате России ребята будут еще лучше, сильнее, выше и быстрее», — сказал Энберт.

Косторная и Куница поменяли короткую программу накануне чемпионата России в Челябинске. Ранее они выступали под саундтрек к фильму «50 оттенков серого», а сейчас будут кататься под композицию Макса Рихтера The Departure.

Под эту музыку в сезоне-2019/20 Косторная исполняла короткую программу «Ангел» в одиночном катании.

Ранее Костомаров пожалел, что согласился на ампутацию.