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Дюков об отказе уйти в Азию: под лежачего мужика портвейн не течет

Дюков заявил, что УЕФА не счел серьезным желание РФС перейти в Азию

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пресс-служба «Газпром нефти»

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков объяснил, почему организация год назад не приняла решение о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Его слова передает Sport24.

«Такая возможность была год назад, мы ее рассмотрели. На тот момент мы вели переговоры с ФИФА, УЕФА и АФК. На тот момент, когда мы начали обсуждать этот вопрос, УЕФА не посчитал серьезным наше желание перейти. Естественно, всем нужны гарантии. Согласие со стороны ФИФА год назад мы не получили. Под лежачего мужика портвейн не течет», — сказал Дюков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками. На 2023 год Дюков анонсировал матч со сборной Сербии.

Ранее Дюков заявил, что 26 стран выступают против перехода РФС в Азию.

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