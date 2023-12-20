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Бывшая звезда «ПСЖ» была госпитализирована с ранением

Экс-игрок «ПСЖ» Лавесси попал в больницу с ножевым ранением

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Franco Romano/NurPhoto via Getty Images

Бывший нападающий французского «ПСЖ» и сборной Аргентины Эсекьель Лавесси был экстренно госпитализирован после ножевого ранения в своем доме. Об этом сообщает FM Gente.

Сообщается, что скорая помощь прибыла в дом экс-нападающего и доставила его в больницу. Помимо ранения у Лавесси сломана ключица. Однако в семье бывшего футболиста отрицают информацию о семейной драке. Родственники экс-игрока утверждают, что тот упал с лестницы, когда хотел поменять лампочку. Полиция Мальдонадо начала расследование этого дела и изучает его связь с наркотиками.

Лавесси выступал за «ПСЖ» с 2012 по 2016 год. За это время он провел за команду более 100 матчей. В составе парижан он трижды выиграл чемпионат Франции, столько же раз — Суперкубок страны, дважды — Кубок лиги и один раз Кубок Франции.

Также нападающий известен по выступлениям за «Дженоа» и «Наполи». Свою карьеру форвард завершил в 2019 году в китайском клубе »Хэбэй Чайна Форчун».

На счету Лавесси более 50 матчей за сборную Аргентины.

Ранее сообщалось, что судья напал на футболиста с ножом во время матча.

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