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26 стран выступили против перехода РФС в Азию

Дюков заявил, что 26 стран выступают против перехода РФС в Азию

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РИА Новости

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о странах, не поддержавших переход организации в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК). Его слова передает ТАСС.

«Я вам не сказал, что нас не хотят видеть, есть определенное количество стран, которые хотят нас видеть, но есть страны, с которыми договориться будет непросто или невозможно. Кто против того, чтобы видеть нас в Азии? 26 стран, которые поддержали санкции против РФ. Это не значит, что 26 ассоциаций против, есть пример Азиатских игр, в которых так и не приняли участие наши спортсмены», — сказал Дюков.

20 декабря за заседании Исполкома РФС все члены организации посчитали, что переход в Азию без гарантий от Международной федерации футбола (ФИФА) не имеет смысла. Также Дюков ранее заявлял, что возможность перехода в Азию сохраняется.

Весной 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее в РФС сообщили о договоренности о проведении матча со сборной из Европы.

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