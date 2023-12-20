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Экс-футболист вспомнил об унижениях со стороны президента клуба РПЛ

Экс-футболист Белозеров назвал президента «Урала» Иванова специфическим мужиком

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Бывший футболист «Урала» Александр Белозеров в интервью Sport24 рассказал, каким ему запомнился президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов.

«Очень cпецифичеcкий мужик. Из 90-х типа. Мог тебя отхерачить, проcто в грязь втоптать, унизить. А через 20 минут обнять: «Cаня, ну ты как? Пойдем чаю попьем». Предcтавляю, каково игроку, который бегает по бровке. Иванов веcь матч поcылает тебя, куда только можно.

После матча уничтожал вообще всех, без исключения. Кроме одного — Спартак Гогниев. Только он с Ивановым зарубался, пару раз чуть не подрались. Только осетин позволил бы себе такое — не то, что мы, простые русские пацаны. Поначалу обижались, но привыкали», — вспомнил Белозеров.

«Урал» после первой части сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 19 очков и занимает 12 место в турнирной таблице. Чемпионат России отправился на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. «Урал» в гостях сыграет с грозненским «Ахматом».

Ранее журналист сообщил, что Семаку не нравится игра бразильской звезды «Зенита».

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