Дубль российского игрока не спас «Колорадо» от поражения аутсайдеру НХЛ

«Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой «Чикаго» со счетом 3:2. За «Блэкхоукс» забили Райан Донато, Лукас Райхель и Тайлер Джонсон. Российский хоккеист «Чикаго» Никита Зайцев отдал две результативные передачи.

В составе проигравшей команды дубль оформил российский нападающий Валерий Ничушкин. Хоккеист в текущем сезоне НХЛ провел 28 матчей, отметившись 14 заброшенными шайбами и 13 результативными передачами.

В прошлом сезоне россиянин сыграл всего в двух играх плей-офф НХЛ. В клубе объяснили его отсутствие причинами личного характера. Журналисты также писали о том, что с Ничушкиным произошел некий инцидент, связанный с алкоголем. Вместе с «Колорадо» Ничушкин стал победителем Кубка Стэнли в сезоне-2021/22, в финальной серии «Эвеланш» одолели «Тампу-Бэй Лайтнинг».

«Чикаго», идущий на последнем месте в Западной конференции Национальной хоккейной лиги, прервал неудачную серию из четырех матчей. «Эвеланш» потерпели второе поражение в трех последних играх регулярного чемпионата. Команда идет на четвертом месте «Запада».

Ранее Никита Кучеров вошел в топ-10 по очкам среди россиян в НХЛ.