Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Дубль российского игрока не спас «Колорадо» от поражения аутсайдеру НХЛ

«Чикаго» обыграл «Колорадо» в НХЛ, несмотря на дубль Ничушкина

close
100%
Michael Dwyer/AP

«Чикаго Блэкхоукс» обыграл «Колорадо Эвеланш» в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча состоялась на стадионе «Юнайтед-центр» и завершилась победой «Чикаго» со счетом 3:2. За «Блэкхоукс» забили Райан Донато, Лукас Райхель и Тайлер Джонсон. Российский хоккеист «Чикаго» Никита Зайцев отдал две результативные передачи.

В составе проигравшей команды дубль оформил российский нападающий Валерий Ничушкин. Хоккеист в текущем сезоне НХЛ провел 28 матчей, отметившись 14 заброшенными шайбами и 13 результативными передачами.

В прошлом сезоне россиянин сыграл всего в двух играх плей-офф НХЛ. В клубе объяснили его отсутствие причинами личного характера. Журналисты также писали о том, что с Ничушкиным произошел некий инцидент, связанный с алкоголем. Вместе с «Колорадо» Ничушкин стал победителем Кубка Стэнли в сезоне-2021/22, в финальной серии «Эвеланш» одолели «Тампу-Бэй Лайтнинг».

«Чикаго», идущий на последнем месте в Западной конференции Национальной хоккейной лиги, прервал неудачную серию из четырех матчей. «Эвеланш» потерпели второе поражение в трех последних играх регулярного чемпионата. Команда идет на четвертом месте «Запада».

Ранее Никита Кучеров вошел в топ-10 по очкам среди россиян в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами