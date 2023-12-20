Хет-трик россиянина принес «Коламбусу» крупную победу над «Баффало»

«Коламбус Блю Джекетс» с крупным счетом обыграл «Баффало Сэйрбз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Кибэнк-центр» в Баффало, завершилась со счетом 9:4 в пользу «Блю Джекетс». В составе победившей команды хет-трик оформил российский нападающий Кирилл Марченко. Всего в этом сезоне хоккеист забросил 13 шайб, сыграв в 11 матчах. Этот хет-трик стал для российского хоккеиста первым в сезоне.

За «Коламбус» также шайбы забросили Джонни Годро, Адам Фантилли, Эрик Гудбрансон, Шон Курали, Коул Силлинджер и Кент Джонсон. За «Сэйрбз» забили Расмус Далин, Кайл Окпосо, Тейдж Томпсон и Дилан Козенс.

Российские хоккеисты «Коламбуса» Егор Чинахов и Иван Проворов набрали по два очка в матче, записав на свой счет по две голевые передачи.

«Блю Джекетс» одержали вторую победу в трех последних матчах регулярного чемпионата. «Сэйрбз» потерпели второе поражение подряд и третье в последних четырех поединках Национальной хоккейной лиги.

Ранее Никита Кучеров вошел в топ-10 по очкам среди россиян в НХЛ.