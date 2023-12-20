Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российский хоккеист сделал дубль за две минуты в матче НХЛ

Игрок «Колорадо» Ничушкин забросил две шайбы за две минуты в матче НХЛ

close
100%
Jerome Miron-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий клуба «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился двумя заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Чикаго Блэкхоукс».

Ничушкин оформил дубль за две минуты в первом периоде, отличившись на 10-й и на 12-й минутах поединка. В первый раз его ассистентами выступили Джонатан Друен и Натан Маккиннон, во второй — Микко Рантанен и Сэм Малински.

В поединке «Колородо» и «Чикаго», который проходит на стадионе «Юнайтед-центр», завершился первый период. Счет равный — 2:2.

До поединка с «Чикаго» Ничушкин в текущем сезоне НХЛ провел 27 матчей, отметившись 12 заброшенными шайбами и 13 результативными передачами.

В прошлом сезоне россиянин сыграл всего в двух играх плей-офф НХЛ. В клубе объяснили его отсутствие причинами личного характера. Журналисты также писали о том, что с Ничушкиным произошел некий инцидент, связанный с алкоголем. Вместе с «Колорадо» Ничушкин стал победителем Кубка Стэнли в сезоне-2021/22, в финальной серии «Эвеланш» одолели «Тампу-Бэй Лайтнинг».

Ранее Никита Кучеров вошел в топ-10 по очкам среди россиян в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами