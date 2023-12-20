Российский хоккеист сделал дубль за две минуты в матче НХЛ

Российский нападающий клуба «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился двумя заброшенными шайбами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Чикаго Блэкхоукс».

Ничушкин оформил дубль за две минуты в первом периоде, отличившись на 10-й и на 12-й минутах поединка. В первый раз его ассистентами выступили Джонатан Друен и Натан Маккиннон, во второй — Микко Рантанен и Сэм Малински.

В поединке «Колородо» и «Чикаго», который проходит на стадионе «Юнайтед-центр», завершился первый период. Счет равный — 2:2.

До поединка с «Чикаго» Ничушкин в текущем сезоне НХЛ провел 27 матчей, отметившись 12 заброшенными шайбами и 13 результативными передачами.

В прошлом сезоне россиянин сыграл всего в двух играх плей-офф НХЛ. В клубе объяснили его отсутствие причинами личного характера. Журналисты также писали о том, что с Ничушкиным произошел некий инцидент, связанный с алкоголем. Вместе с «Колорадо» Ничушкин стал победителем Кубка Стэнли в сезоне-2021/22, в финальной серии «Эвеланш» одолели «Тампу-Бэй Лайтнинг».

Ранее Никита Кучеров вошел в топ-10 по очкам среди россиян в НХЛ.