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«Манчестер Сити» сыграет в финале клубного чемпионата мира

«Манчестер Сити» разгромил «Ураву» в полуфинале клубного чемпионата мира

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Bildbyran/JOEL MARKLUND/Bildbyran/Sipa USA

Английский «Манчестер Сити» разгромил японский клуб «Урава Ред Даймондс» в полуфинале клубного чемпионата мира по футболу.

Турнир проходит в Саудовской Аравии. Команды сыграли матч в Джидде, поединок завершился со счетом 3:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы. В составе победителей отличись Матео Ковачич (52-я минута) и Бернарду Силва (59). Автогол на счету защитника «Уравы» Мариуса Хёйбротена (45+1).

В финале турнира английский клуб, для которого участие в этом турнире стало первым в истории, сыграет против бразильского «Флуминенсе».

В турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Сити» идет на четвертом месте, набрав за 17 туров 34 очка. От лидера — лондонского «Арсенала» — команду отделяют пять баллов.

Главный тренер английской команды Гвардиола после выхода в финал рассказал о плане на ближайшее время.

«План — спать, спать и еще раз спать сейчас! Таков наш план. Нам надо отдохнуть. У соперника на один день отдыха больше. У нас будет выходной, мы поужинаем все вместе и создадим такую атмосферу, чтобы игроки знали, насколько это важно для клуба», — приводит его слова официальный сайт «горожан».

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