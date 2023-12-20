Миранчуку посоветовали покинуть «Аталанту»

Первый тренер братьев Антона и Алексея Миранчуков Александр Воронков заявил, что играющему в «Аталанте» Алексею надо покинуть клуб, поскольку он способен принести больше пользы в чемпионате Италии. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я думаю, что Алексею стоит искать другой клуб, потому что человек с харизмой, как у Гасперини, не изменит своего решения в пользу Алексея. Я уже это вижу, наблюдаю. Он дает ему подыгрывать, он Алексей же не мальчик на побегушках. Он профессионал и готов играть больше», — заявил Воронков.

19 декабря «Алатанта» одержала волевую победу над «Салернитаной» в матче 16-го тура чемпионата Италии. Встреча, которая состоялась на стадионе Джевисс (Атлети Адзурри) в Бергамо, завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Джана Пьеро Гасперини. Четвертый гол в составе «Аталанты» записал на свой счет Миранчук.

До этого поединка в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы «Ракув» — «Аталанта» (0:4) Миранчук отметился результативной передачей на Луиса Мурьеля, который в этой игре отличился дважды. Для Миранчука это результативное действие стало третьим подряд. 9 декабря он отдал голевой пас в матче с «Миланом» (3:2). Тогда также отличился Мурьель.

Миранчук перешел в «Аталанту» из московского «Локомотива» в сентябре 2020 года. Он подписал контракт на четыре с половиной года. Россиянину не удалось закрепиться в основном составе команды, и летом 2022 года он на правах аренды перешел в «Торино». Полузащитник год провел в клубе из Турина, забив четыре мяча в 29 играх.

Ранее тренер «Аталанты» назвал роль Миранчука в клубе.