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Украинка Костюк отказалась играть с россиянкой Андреевой из-за угроз

Журналист Коффин заявил, что Костюк не сыграла с Андреевой из-за угроз

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Rob Prange/Global Look Press

Украинская теннисистка Марта Костюк была вынуждена отказаться от игры в финале выставочного турнира во Франции с представительницей России Миррой Андреевой из-за угроз, которые ей поступали в социальных сетях. Об этом сообщил журналист Хавьер Коффин, ссылаясь на оргкомитет соревнований.

Изначально Костюк была готова выйти на корт против российской соперницы, традиционно при этом оказавшись от рукопожатий, однако из-за этого решения ей стали поступать угрозы в социальных сетях. Это привело к тому, что украинская спортсменка отказалась играть из-за оказанного на нее эмоционального давления.

В итоге российской спортсменке пришлось проводить заключительную игру против мужчины — французского теннисиста Яниса Газуани Дюрана. Андреева потерпела поражение в двух сетах с результатом 5:7, 2:6.

Российские теннисисты продолжают участвовать в международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Единственным турниром, который они пропустили, стал Уимблдон в 2022 году. Из-за отказа организаторов допустить российских теннисистов на турнир были наложены санкции.

Ранее в ФТР призвали не обсуждать отказ украинки от матча с россиянкой Андреевой.

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