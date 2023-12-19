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Экс-хоккеист «Спартака» объяснил, почему Овечкину не стоит уходить из «Вашингтона»

Экс-хоккеист «Спартака» Щитов назвал Овечкина лучшим игроком «Вашингтона»

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Christopher Hanewinckel-USA TODAY Sports/Reuters

Бывший хоккеист «Спартака» Никита Щитов в комментарии «Чемпионату» поделился мнением, стоит ли российскому нападающему форварду Александру Овечкину уходить из «Вашингтон Кэпиталз».

«Для Овечкина лучше всего находиться в «Вашингтоне». Его там все любят. Зачем ему менять клуб? Будет классная история, когда он сравняется с Гретцки, играя в одном клубе.

Мне кажется, он в «Вашингтоне» просто лучший. Его все любят, смысл ему оттуда уезжать? Думаю, это не лучший вариант. Нужно доказывать в одном клубе, чем подстраиваться под какие-то условия, и он это понимает. Нужно из этой ситуации выходить и обгонять Гретцки», — заявил Щитов.

В ночь на 18 декабря «Вашингтон» обыграл «Каролину Харрикейнз» в регулярном чемпионате НХЛ. Поединок закончился в серии послематчевых буллитов со счетом 2:1. Овечкин не сумел забить. Российский нападающий не может отличиться в 13 матчах НХЛ подряд, что является его личным антирекордом.

В текущем сезоне 38-летний Овечкин вышел на лед в 28 матчах и набрал всего 17 очков — пять голов и 12 передач. Всего на счету игрока 827 заброшенных шайб за период своего выступления в НХЛ. Отставание Овечкина от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по количеству голов за всю историю НХЛ, составляет 67 шайб.

Ранее в США назвали главное заблуждение об Овечкине.

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