В ФИДЕ объяснили, почему с российских шахматистов не снимают санкции

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович объяснил, почему российские шахматисты не могут принимать участие в международных командных турнирах, а также почему в индивидуальных соревнованиях они не могут выступать с национальными флагом и гимном. В интервью «Газете.Ru» он подчеркнул, что ФИДЕ следует рекомендациям МОК, а также учитывает интересы стран – членов ФИДЕ.

«В ФИДЕ входит около 200 стран, и для большинства из них взаимоотношения с национальными олимпийскими комитетами крайне важны. Мы не можем не учитывать это и действуем, исходя из интересов всех наших стран-членов, федераций, которые входят в ФИДЕ. Мы ни в коем случае не хотели бы ухудшить взаимоотношения между национальными шахматными федерациями и национальными олимпийскими комитетами. Поэтому следование рекомендациям МОК является важным для шахматного сообщества.

При этом российские спортсмены участвуют во всех индивидуальных соревнованиях без каких-либо дополнительных условий и ограничений. Да, во время соревнований в турнирных залах российские флаг и гимн использоваться не могут, но российские спортсмены могут выступать под флагом ФИДЕ — я считаю, что это достойно. У нас одна международная шахматная семья, и никто не может быть лишен прав, связанных с вхождением в нее, без достаточных на то оснований», — заявил Дворкович.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

12 октября 2023 года МОК объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. При этом в МОК отметили, что оставляют за собой право принять решение по допуску российских атлетов до Олимпийских игр — 2024 в Париже в необходимое время. 8 декабря МОК объяснил о допуске россиян до Игр в нейтральном статусе с соблюдением ряда требований.

Ранее Дворкович назвал плюсы перехода российских шахмат в Азию.