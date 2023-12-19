Хоккеист заявил, что цены на коньки заметно выросли

Хоккеист, эксперт «Спортмастер PRO» Александр Голдин в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, как правильно выбрать коньки для обычного массового катания, а также для занятий фигурным катанием на любительском уровне.

«Для массового катания я советую выбирать коньки без зубчиков, фитнес-коньки или коньки для катания хоккейного типа. Главное, чтобы они подходили вам по размеру, колодке и стоимости.

Если же речь идет об освоении прыжков на любительском уровне, то стоит выбирать полупрофессиональные или профессиональные коньки для фигурного катания. Материалы в них более прочные. В идеале — ботинок и каблук из натуральной кожи и лезвие высокого уровня. Все это необходимо, чтобы при выполнении прыжков не получить травму, а ботинок при этом выдерживал прыжковую нагрузку», — сказал Голдин.

Также хоккеист ответил на вопрос, в какой ценовой диапазон должны укладываться качественные коньки для любителей.

«Для простого катания я советую рассматривать варианты примерно от 10 тысяч рублей, а для фигурного катания и хоккея — от 20-30 тысяч рублей, и это за начальные модели. К сожалению, ценник заметно вырос», — отметил Голдин.

Ранее стало известно, что у российских фигуристов из-за санкций нет возможности оперативно купить коньки.