«Зенит» отпустил двух футболистов в «Сочи»

Футболисты петербургского «Зенита» Александр Ерохин и Дмитрий Чистяков продолжат карьеру в «Сочи», сообщает инсайдер Иван Карпов.



По информации источника, эти сделки ознаменовали старт кампании по усилению главного аутсайдера чемпионата России.

Присоединиться к Чистякову и Ерохин может и 29-летний полузащитник Алексей Сутормин, однако его переход в «Сочи» блокирует главный тренер «Зенита» Сергей Семак, который заинтересован в Сутормине как в игроке ротации.

На первом месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) на данный момент идет «Краснодар», набравший 38 очков. На второе место по итогам заключительного тура 2023 года откатился петербургский «Зенит», у которого 36 очков. На третьем месте располагается московское «Динамо». Подопечные Марцела Лички имеют в активе 32 балла.

Российская премьер-лига отправилась на зимнюю паузу и возобновится в марте. 19-й тур национального первенства стартует 3-го числа. «Спартак» отправится на выезд к петербургскому «Зениту».

Ранее полузащитник «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал о штрафе в 700 тысяч рублей за поведение.