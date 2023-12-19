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«Выступать, как беспризорники, не имеет смысла»: фехтовальщики поддержали Винер

Глава ФФР Мамедов поддержал Винер, назвавшую выступление без флага позором

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов поддержал слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирины Винер о том, что российские гимнастки не будут выступать без флага и гимна, поскольку это позор. Его речь приводит «Спорт-Экспресс».

«У нас есть своя страна, свои ценности и традиции. Поэтому выступать на соревнованиях, как беспризорники, не имеет никакого смысла. Можно ли считать позором участие в Олимпиаде? У нас сложный отбор, который идет в течение года, и на протяжении всего этого времени надо показывать результат. А так как мы пропустили десять месяцев, то у нас такой возможности [участие в Олимпиаде] нет», — заявил Мамедов.

В 2022 году на фоне начала СВО на Украине глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах рекомендовал международным федерациям отстранить российских спортсменов от международных соревнований. 25 января 2023 года МОК объявил, что рассматривает возможность допустить к международным соревнованиям в нейтральном статусе российских атлетов, которые не выражали поддержку проведению СВО.

8 декабря Международный олимпийский комитет допустил спортсменов из России до участия в Олимпийских играх — 2024 в нейтральном статусе.

Изначально сообщалось, что лицензии на Игры получили восемь россиян и три белоруса, однако 13 декабря пресс-служба МОК исправила эти данные. Теперь на сайте организации написано, что квоты на Олимпиаду завоевали шесть российских и пять белорусских атлетов. В этом же сообщении МОК подчеркнул, что «никакой флаг, гимн или какие-либо другие символы России и Белоруссии не будут вывешиваться на Олимпийских играх» и «никакие государственные чиновники России и Белоруссии не будут приглашены на Игры».

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на слова Винер об отказе ехать на Игры без флага и гимна.

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